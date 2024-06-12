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07:16 12.06.2024

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет

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РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет, інформують про ситуацію Військово-морські сили ЗС України в телеграм-каналі в середу вранці.

"Станом на 06:30 11.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, що є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 24 ракет; у Середземному морі 2 ворожих кораблі, що є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет", - зазначається в повідомленні.

Крім того, за даними українських військових, "за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 7 суден, із них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 8 суден, із них 1 рухалося з протоки Босфор".

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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