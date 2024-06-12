КМВА: ворог наніс по Києву комбінований ракетний удар

Під час останньої повітряної тривоги ворог завдав по Києву комбінованого ракетного удару. За попередніми даними, противник застосував крилаті ракети з бортів стратегічних бомбардувальників, ударні БпЛА і, за попередніми даними, аеробалістичні ракети, всі повітряні цілі було знищено, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці! Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили до Києва з південного. Практично одночасно з ракетами на столицю з того ж південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. .

Глава КМВА Сергій Попко уточнив, що повітряна тривога у Києві тривала близько 2 години.

"Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені", - повідомив Попко.