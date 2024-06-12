В КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ!!!
В КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ!!!
В КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ!!!
ЄБРР та IFC виділять $435 млн на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля-lifecell" після операції з NJJ
Україна втратила енергооб'єкти через недостатню кількість протиповітряного озброєння - віцеканцлер Німеччини на URC-24
Германия, Украина и более 50 организаций, государств и компаний создали "Альянс навыков для Украины" на EUR700 млн
Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи
Німеччина, Україна та понад 50 організацій, держав і компаній створили "Альянс навичок для України" на EUR700 млн
У центрі Києва стався витік води на проїжджу частину, кілька житлових будинків тимчасово без водопостачання
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