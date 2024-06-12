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03:20 12.06.2024
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

03:04 12.06.2024
Окупанти за минулий день 15 разів обстріляли 7 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 15 разів обстріляли 7 громад Сумської області

01:16 12.06.2024
Нідерланди виділили 60 млн євро на створення безпілотних апаратів в Україні

Нідерланди виділили 60 млн євро на створення безпілотних апаратів в Україні

00:19 12.06.2024
ЄБРР та IFC виділять $435 млн на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля-lifecell" після операції з NJJ

ЄБРР та IFC виділять $435 млн на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля-lifecell" після операції з NJJ

00:07 12.06.2024
На Лиманському та Харківському напрямках ворог збільшив кількість атак

На Лиманському та Харківському напрямках ворог збільшив кількість атак

00:03 12.06.2024
Генштаб ЗСУ: Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку

23:16 11.06.2024
Окупанти за добу завдали трьох ракетних і 55 авіаударів по Україні

Окупанти за добу завдали трьох ракетних і 55 авіаударів по Україні

23:10 11.06.2024
Українська артилерія та ракетні війська завдали ударів по 20 місцях скупчення противника

Українська артилерія та ракетні війська завдали ударів по 20 місцях скупчення противника

22:56 11.06.2024
Олена Зеленська відвідала шпиталь Бундесверу у Берліні

Олена Зеленська відвідала шпиталь Бундесверу у Берліні

22:21 11.06.2024
Найближчим часом Україна підпише угоди з безпеки зі США та Японією

Найближчим часом Україна підпише угоди з безпеки зі США та Японією

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Завдання про мільйон FPV-дронів буде виконано - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

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Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

Німеччина, Україна та понад 50 організацій, держав і компаній створили "Альянс навичок для України" на EUR700 млн

У центрі Києва стався витік води на проїжджу частину, кілька житлових будинків тимчасово без водопостачання

Шефчович анонсував початок роботи над стратегічними європейськими проєктами

СБУ повідомила про підозру ексначальнику російської катівні в Луганській області, який виводив "на розстріл" українських полонених

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