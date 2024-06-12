На Лиманському та Харківському напрямках ворог збільшив кількість атак

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Російські війська за поточну добу активізувалися на Харківському напрямку – кількість атак зросла до п'яти, противник атакував позиції наших захисників у районах Липців та Вовчанська.

"Всі атаки відбиті. Агресор успіху не мав, ситуація контрольована", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районах Дружелюбівки, Невського, Греківки, Торського та Серебрянського лісу.

"Тринадцять атак успішно відбито. Три бойові зіткнення ще тривають. Українські захисники стійко утримують позиції і не дають окупантам просунутися вперед. Ворог, за попередньою інформацією, сьогодні втратив 69 людей убитими та пораненими. Ще кілька оккупантів здалися в полон", - йдеться у зведенні.

На Куп'янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районі Берестового, де нині триває бій. Наміри противника просунутися у бік Сіньківки зазнали невдачі. Ситуація під контролем оборонних сил.

На Курахівському напрямі налічується чотири спроби ворога витіснити наших воїнів із позицій у районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки. Триває бій.

На Времівському напрямку противник за підтримки авіації двічі з початку доби невдало атакував у районах Старомайорського та Урожайного.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямах активність російських оккупантів успіху не мала. Втрат позицій та територій наші воїни не допустили.

"За іншими напрямками ситуація істотних змін не зазнала", - резюмували у звіті.