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22:14 11.06.2024

Україна втратила енергооб'єкти через недостатню кількість протиповітряного озброєння - віцеканцлер Німеччини на URC-24

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Україна втратила енергетичні об'єкти внаслідок останніх масованих атак РФ через відсутність у достатній кількості боєприпасів до систем ППО, вважає віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек.

"Два місяці тому... у Харкові йшлося про ТЕЦ. Росія обстріляла її 11 ракетами, ми бачили це на радарі. У системи ППО залишилося 7 пострілів, і всі сім збили ракети, але потім закінчилися боєприпаси. Ми могли б збити й інші ракети, але було нічим", - розповів Хабек під час тематичної панельної дискусії з енергетики на URC-24 у Берліні. При цьому він закликав учасників конференції "піклуватися не лише про ремонт української енергосистеми, а й про її захист", надаючи максимальну кількість систем ППО, яких Україна потребує. Як повідомлялося, на початку квітня мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що ворог знищив майже всю критичну інфраструктуру міста.

Як зазначав голова Харківської ОВ Олег Синєгубов, 11 квітня ЗС РФ завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області. Тоді ж було повністю зруйновано Зміївську ТЕС в області.

 

 

Теги: #відновлення #енергетика

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