Зеленський у Німеччині оглянув батарею Patriot, яку передадуть Україні

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Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Німеччини разом із федеральним міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідали 21-шу зенітно-ракетну групу в місті Заніц, на базі якої українські захисники тренуються роботі на ЗРК Patriot, повідомляє сайт президента України.

Володимир Зеленський оглянув систему, яку Німеччина передасть Україні після завершення навчання екіпажу.

Президент подякував канцлеру Олафу Шольцу, Німеччині та всьому німецькому народу за новий оборонний пакет загальною сумою понад 700 млн євро.

"Дуже важливий аспект, що ви скоротили час щодо виробництва й тренування на цих системах. Бо сьогодні цей час вимірюється життями наших людей. І те, що ви скоротили дні, іноді тижні, ми будемо пам’ятати десятиліттями", - наголосив Зеленський.

Борис Пісторіус оголосив, що до нового пакета увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька та снайперська зброя, РПГ, а також 100 додаткових ракет до систем Patriot, які Німеччина передасть разом із Данією, Норвегією та Нідерландами.

"Використовуючи ці ракети, українські військові, які зараз тренуються тут, незабаром зможуть захищати інфраструктуру та зберегти життя українців", - наголосив федеральний міністр.

Зеленський ознайомився з процесом навчання, поспілкувався з українськими захисниками та відзначив державними нагородами.

"Мені було дуже приємно почути, що наші хлопці талановиті, раніше вони працювали на системах ППО радянського виробництва, але дуже швидко вчаться. І, що дуже важливо, вони мають досвід війни й обмінюються ним із німецькими колегами, навчають одне одного", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що частина цих воїнів - з тимчасово окупованих територій. І вони дуже мотивовані, бо хочуть якомога швидше повернути свій дім.