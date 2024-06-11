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19:07 11.06.2024

Україну обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО - Мінкультури

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Україну обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО - Мінкультури

Україну обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Сьогодні, 11 червня, Україну вперше обрали до складу Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини на чотирирічний термін з дати обрання під час 10-ї сесії Генеральної асамблеї держав - учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі", - ідеться в повідомленні.

У відомстві назвали цю подію історичною для України та важливим кроком в охороні української нематеріальної культурної спадщини. "Обрання України до Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини не лише сприяє позитивному іміджу держави, а й дасть змогу сприяти ефективному досягненню та виконанню цілей Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, а також зобов'язань, узятих на себе Україною, з виконання Конвенції", - додали в пресслужбі.

Згідно з повідомленням, Україна подала свою кандидатуру наприкінці 2023 року.

Теги: #україна #юнеско

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