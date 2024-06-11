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12:59 11.06.2024

Італія готова відправити новий пакет військової допомоги з ППО для України і виділить 140 млн євро на розвиток української інфраструктури - глава МЗС

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Італія готова відправити новий пакет військової допомоги з ППО для України і виділить 140 млн євро на розвиток української інфраструктури - глава МЗС

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні завив, що Італійська Республіка готова спрямувати новий пакет військової допомоги з посиленням протиповітряної для України та погодила новий пакет на 140 мільйонів євро на заходи з розвитку української інфраструктури.

"Я повністю згоден із Дмитром (Кулебою - ІФ-У), коли він каже, що першочергова стратегія для відновлення, для реконструкції - це захист української інфраструктури, українських будівель за допомогою системи протиповітряної оборони. І тому я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із SAMP/T для протиповітряної оборони України", - сказав він на панельній сесії "Об'єднані в обороні. Об'єднані в оновленні. Сильніші разом" на полях конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Міністр також наголосив, що Італія готова не тільки до військової допомоги Україні, а й надавати підтримку в інших різних секторах.

"Є й друга новина. Новий пакет на 140 мільйонів євро для заходів щодо інфраструктури, щодо залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування. Це нове, останнє рішення італійського уряду", - поінформував Таяні.

Він також нагадав, що про виділені 45 мільйонів євро на відновлення історичного центру Одеси.

"Сьогодні ми підписали меморандум з українським урядом про нашу співпрацю в цих дуже важливих секторах. Також культурний рівень, я хочу акцентувати на цьому моменті, тому що для Італії важливо підтримати реконструкцію собору (в Одесі - ІФ-У). Це частина ЮНЕСКО", - зазначив він.

Глава МЗС Італії додав, що "культурна спадщина дуже важлива, тому що Україна - частина Європи".

Крім того, міністр наголосив, що Італія готова інвестувати в Україну.

"Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію", - сказав Таяні.

Теги: #таяні #ппо #військова_допомога #італія

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