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12:35 11.06.2024

Уже бачимо, коли і як ми зможемо поставити нові системи ППО в Україну - Зеленський

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Уже бачимо, коли і як ми зможемо поставити нові системи ППО в Україну - Зеленський

 Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота із союзниками та партнерами, зокрема з Німеччиною, США, Нідерландами щодо посилення української ППО, уже дає змогу розуміти терміни та логістику постачання нових систем для захисту українців.

Президент України насамперед подякував Німеччині та особисто канцлеру ФРН Олафу Шольцу за рішення передати третю установку ППО вже найближчим часом.

"Дякую, Олафе, за ППО. Німеччина вже є одним зі світових лідерів, допомагаючи нам у сфері протиповітряної оборони. Я також хочу подякувати всім вашим виробникам, зокрема, за IRIS-Т (установку ППО - ІФ-У), яка справді дуже допомагає", - заявив Зеленський, виступаючи на відкритті Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Так, за його словами, завдяки постачанню різних західних ППО в Україну "нам вдалося забезпечити частковий захист від російських авіаударів, але ми маємо і можемо зробити більше".

Глава держави знову повторив, що Україні необхідно щонайменше сім установок ППО Patriot, щоб закрити основні міста в найближчому майбутньому. "Це буде драйвером порятунку нормального життя в Україні, на що заслуговує наш народ, і стане гарантією того, що економічне життя країни не буде зруйноване".

Зеленський також зазначив, що разом із Нідерландами, США та іншими партнерами Україна працює над тим, щоб забезпечити більше ППО.

"І ми вже бачимо, як і коли ми зможемо поставити нові системи в Україну", - заявив він, додавши, що нові системи ППО додадуть впевненості в тому, що мир настане.

 

Теги: #ппо #берлін #зеленський

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