Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти не захопили село Іванівське біля Часового Яру в Донецькій області, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - сказав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що російські окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Раніше аналітичний ресурс DeepState писав, що ворог захопив Іванівське.