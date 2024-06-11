Події

11:18 11.06.2024

Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

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Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти не захопили село Іванівське біля Часового Яру в Донецькій області, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - сказав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що російські окупанти не припиняють спроб штурмувати і завдавати ударів по цьому населеному пункту з усіх видів озброєння.

Раніше аналітичний ресурс DeepState писав, що ворог захопив Іванівське.

Теги: #осув_хортиця

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