Події

09:27 01.03.2025

Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

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Російські окупанти зруйнували у Торецьку деякі позиції Сил оборони України, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Так, на Краматорському і Торецькому напрямках російська армія за підтримки артилерії та БПЛА штурмувала укріплення в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки. У Торецьку деякі українські позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Покровському напрямку росіяни штурмували позиції Сил оборони в районах Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Захисники України тримають оборону та знищують сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу і розвивати наступ, вказали в ОСУВ "Хортиця".

На Харківському напрямку російські війська атакували позиції Сил оборони у Вовчанську, отримали відсіч.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Загризового, успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Лиманському напрямку атаки загарбників були спрямовані на оборонні укріплення українських військ неподалік Зеленої Долини та Ямполівки. Втрати позицій не допущені.

На Сіверському напрямку російські війська не полишають спроб прорвати оборону в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. Атаки відбиті, триває виявлення та знищення штурмових груп загарбників.

На Новопавлівському напрямку російська армія проводила штурмові дії поблизу Костянтинополя, успіху не мала. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв.

Теги: #осув_хортиця #зведення

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