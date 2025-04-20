Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "великоднім перемир’ям", – ОСУВ "Хортиця"

Противник облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись та використовуючи так зване "великоднє перемир’я", повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"9 квітня воїни 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД – установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою. Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами.

Також зараз спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.