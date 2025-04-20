Інтерфакс-Україна
Події
15:58 20.04.2025

Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "великоднім перемир’ям", – ОСУВ "Хортиця"

1 хв читати

Противник облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись та використовуючи так зване "великоднє перемир’я", повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"9 квітня воїни 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД – установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою. Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами.

Також зараз спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.

Теги: #ворог #осув_хортиця #техніка #облаштування #війна #великоднє_перемиря

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 20.04.2025
На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

14:53 20.04.2025
Українська ППО за тиждень знищила майже 700 повітряних цілей

Українська ППО за тиждень знищила майже 700 повітряних цілей

13:18 20.04.2025
На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

11:11 20.04.2025
Конгресмен-республіканець Вілсон назвав оголошене Путіним перемир'я фальшивим

Конгресмен-республіканець Вілсон назвав оголошене Путіним перемир'я фальшивим

10:43 20.04.2025
Кількість боєзіткнень на фронті скоротилася в суботу після зростання протягом тижня

Кількість боєзіткнень на фронті скоротилася в суботу після зростання протягом тижня

07:32 20.04.2025
У період між 18:00 з моменту заяви про "Великоднє перемир'я" та 00:00 неділі ворог здійснив 387 обстрілів та 19 штурмів - Зеленський

У період між 18:00 з моменту заяви про "Великоднє перемир'я" та 00:00 неділі ворог здійснив 387 обстрілів та 19 штурмів - Зеленський

17:02 19.04.2025
Путін оголосив великоднє перемир'я, повідомляють росЗМІ

Путін оголосив великоднє перемир'я, повідомляють росЗМІ

10:39 19.04.2025
Україна "на 90%" погодилась з мирною пропозицією США, якщо те саме не зробить РФ, Трамп може вийти з переговорів – ЗМІ

Україна "на 90%" погодилась з мирною пропозицією США, якщо те саме не зробить РФ, Трамп може вийти з переговорів – ЗМІ

06:27 19.04.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

02:17 19.04.2025
Трамп і Стармер обговорили торгівлю, війну в Україні та безпеку на Близькому Сході

Трамп і Стармер обговорили торгівлю, війну в Україні та безпеку на Близькому Сході

ВАЖЛИВЕ

На фронті зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння – Зеленський

МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

На фронті на Великдень спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування дронів-камікадзе – Зеленський

Кількість боєзіткнень на фронті скоротилася в суботу після зростання протягом тижня

Зеленський у Великдень: Ми просимо Бога захистити тих, хто захищає нас

ОСТАННЄ

Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню

Двоє лісників постраждали внаслідок підриву автомобіля лісгоспу у Харківській області

Бажання Трампа поговорити віч-на-віч з Сі Цзіньпіном зупинило процес пошуку компромісу у тарифній війні

Дії Росії після опівночі покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню – Сибіга

Китай випробував неядерну водневу бомбу

Тіла двох загиблих у Костянтинівці рятувальники вилучили з-під завалів більше ніж через пів доби через ворожі обстріли

Британські ВПС двічі за 48 годин піднімалися на перехоплення літаків РФ, які наблизилися до повітряного простору НАТО, – ЗМІ

МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні "великоднього перемир’я", – ЦПД

У Києві з 21 по 26 квітня обмежать рух транспорту по Хрещатику

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА