Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за квітень досягли 27 489 особового складу, у полон було взято близько 120 осіб, знищено 197 танків та 342 бойових бронемашин, повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" речник ОСУВ Назар Волошин.

Крім того, за його даними, у квітні бійці ОСУВ знешкодили гармат і мінометів – 1 157; протитанкових засобів – 26; реактивних систем залпового вогню – 21; важких вогнеметних систем – 7; засоби РЕБ – 151; засоби ППО – 18; автомобільної техніки – 2 912; спеціальної техніки – 1 542; пунктів управління БпЛА – 563; укриттів – 4 704; складів боєприпасів – 205; склади ПММ – 78.

"На заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат в живій силі та техніці, знищують його на землі, воді і у повітрі", - сказав Волошин.