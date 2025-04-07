В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

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В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" підрахували, що в середньому за перші три місяці 2025 року за один квадратний кілометр української землі Росія втратила 146 солдатів, танк, два ББМ та 4,5 гармати.

"В основу розрахунків взято втрати російських військ за перші три місяці війни у цьому році тільки на Східному напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Російський народ платить надвелику ціну за бажання кремля", — йдеться в повідомленні ОСУВ у телеграм-каналі.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" санітарні втрати противника за останні три місяці поточного року склали 90 814 тис. осіб.

За даними ОСУВ "Хортиця", за січень втрати ворога склали: особового складу – 35 431; взяті в полон ≈ 115; танків – 178; бойових бронемашин – 459; гармат і мінометів – 657.

Втрати за лютий: особового складу – 25 081; взяті в полон ≈ 140; танків – 294; літаків – 1; бойових бронемашин – 427; гармат і мінометів – 1003.

Втрати за березень: особового складу – 30 302; взяті в полон ≈ 130; танків – 234; бойових бронемашин – 449; гармат і мінометів – 1 226; танків – 294; літаків – 1; бойових бронемашин – 427; гармат і мінометів – 1003.