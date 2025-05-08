Інтерфакс-Україна
Події
12:16 08.05.2025

ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

1 хв читати
ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики
Фото: Генштаб ЗСУ

На східному напрямку протягом поточної доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень з противником, що оголосив нещодавно про так зване чергове "перемир’я", повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" підполковник Назар Волошин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Політичну складову так званого чергового "перемирʼя", оголошеного російським диктатором, не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак, змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано більше 50 боєзіткнень з противником", - зазначив він.

Речник наголосив, що штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту. Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках — Покровському та Новопавлівському.

"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", - заявили у ЗСУ.

Теги: #перемиря #припинення_вогню #осув_хортиця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 08.05.2025
В ЦПД заявили про порушення Росією самопроголошеного "перемир‘я"

В ЦПД заявили про порушення Росією самопроголошеного "перемир‘я"

09:04 07.05.2025
Українці на хорошій позиції і готові до всеосяжного припинення вогню – Келлог

Українці на хорошій позиції і готові до всеосяжного припинення вогню – Келлог

21:50 03.05.2025
Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків

Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків

11:47 03.05.2025
Зеленський переконаний, що у разі припинення вогню будуть його порушення: треба дуже швидко вирішити питання моніторингу

Зеленський переконаний, що у разі припинення вогню будуть його порушення: треба дуже швидко вирішити питання моніторингу

11:38 03.05.2025
Зеленський наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів і відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня

Зеленський наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів і відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня

14:23 01.05.2025
Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

06:34 01.05.2025
Глава МЗС Люксембургу про триденне "перемир’я" РФ: Мир надто серйозна річ, щоб робити його лише коли вигідно пропаганді

Глава МЗС Люксембургу про триденне "перемир’я" РФ: Мир надто серйозна річ, щоб робити його лише коли вигідно пропаганді

14:58 30.04.2025
Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

20:20 29.04.2025
Єрмак: "триденне перемир‘я" Путіна заради параду - це не про мир

Єрмак: "триденне перемир‘я" Путіна заради параду - це не про мир

19:34 29.04.2025
Пропозиція про перемир'я - це початок прямих переговорів без попередніх умов, заявив Лавров

Пропозиція про перемир'я - це початок прямих переговорів без попередніх умов, заявив Лавров

ВАЖЛИВЕ

Росія втратила понад 700 тис. військових і досі не досягла жодної стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано

Уряд України розраховує на старт роботи фонду відбудови зі США протягом тижнів

Українці борються за перемогу миру і розуміють: або Росія має радикально змінитись, або змінюватись доведеться світу, – Зеленський

Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

ОСТАННЄ

Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

В Раду внесено законопроєкт про військового омбудсмана

Мир з Росією неможливий за рахунок тільки дипломатії, вважає Яценюк

В Україні збережеться прохолодна дощова погода, місцями заморозки

Голова Військового комітету НАТО: Ваша боротьба — це наша спільна справа

Велика Британія та Франція готуються до будь-якої можливості припинення вогню, щоб допомогти Україні скористатися цією можливістю, закріпити її, - Радакін

"Укрнафта" ліквідувала незаконну врізку в нафтопровід на Великобубнівському родовищі Сумщини

Голова Військового комітету ЄС: Ми продовжимо допомагати Україні забезпечувати її нагальні військові та оборонні потреби

Драпатий у День пам'яті та перемоги над нацизмом: Свобода — це не подарунок, а результат боротьби

Росія втратила понад 700 тис. військових і досі не досягла жодної стратегічної цілі в Україні - адмірал Бауер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА