ОСУВ "Хортиця" про оголошене РФ "перемирʼя": Зафіксовано більше 50 боєзіткнень, наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики

Фото: Генштаб ЗСУ

На східному напрямку протягом поточної доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень з противником, що оголосив нещодавно про так зване чергове "перемир’я", повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" підполковник Назар Волошин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Політичну складову так званого чергового "перемирʼя", оголошеного російським диктатором, не коментуватиму. Це не належить до нашої компетенції. Однак, змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано більше 50 боєзіткнень з противником", - зазначив він.

Речник наголосив, що штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту. Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках — Покровському та Новопавлівському.

"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", - заявили у ЗСУ.