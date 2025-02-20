Події

17:51 20.02.2025

На покровському напрямку десантники на Husky висадили в повітря ворожу позицію

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Група українських десантників на тактичному броньованому автомобілі Husky заскочили на ворожу позицію і висадили її в повітря, повідомляють у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

"Українські десантники провели блискавичну операцію зі знищення передової позиції загарбників. Наші бійці на бронеавтомобілі Husky швидко під’їхали до ворога і примусили його сховатися під землею. Після цього в бліндаж окупантів закинули протитанкову міну ТМ-62 і відступили", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця" у телеграм у четвер.

Зазначається, що вибух пролунав, вже коли машина наших бійців від’їхала. Вибухом було знищено укриття окупантів, "яке й стало для них укриттям назавжди".

Ураження ворога було підтверджене подальшою аеророзвідкою.

Теги: #осув_хортиця

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