Військові КНДР в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” помічені не були - речник

Військові КНДР не були помічені в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, але українські Сили оборони уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм САУ М-1978 "Коксан", повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

“Однак це перший випадок, коли наші Сили безпілотних систем, а зокрема бійці 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis вистежили і уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм САУ М-1978 “Koksan” на Луганщині. Як вона з’явилась на Луганщині у загарбницької армії і на території України залишається лише здогадуватись”, - зазначив речник.

Волошин нагадав, що у відритих джерелах була інформація стосовно того, що КНДР передавала РФ свої самохідні артилерійські установки “Коксан”.

“Але якби там не було, наші незламні воїни у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат в живій силі та техніці, знищують його на землі, воді і у повітрі стоять на заваді втіленню загарбницьких планів окупантів”, - підкреслили у ЗСУ.

29 листопада в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 переміщено наразі з КНДР до РФ.

"Із жовтня цього року КНДР розпочала постачання артилерійських систем до РФ. Загалом переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991. Також триває постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад поставлено понад 5 млн од. і 100 од. відповідно)", - повідомили в ГУР за результатами опрацювання запиту від агентства.

"Наразі з території КНДР на територію Росії переміщено понад 60 од. 170-мм САУ М-1989 Koksan, частину з яких планували доставити в Саратовське ВАКУ, ймовірно, для підготовки особового складу. Інформації про стан зазначених артилерійських систем немає", - додали у відомстві.