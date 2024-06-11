Події

11:06 11.06.2024

На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

1 хв читати
На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

Воїни 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" за допомогою FPV-дрона знищили багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2", повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Учора, на напрямку на схід від н. п. Покровського, воїни 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" за допомогою FPV-дрона знищили ворожий багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2", - розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Борисоглєбськ-2" - російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового зв'язку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах.

Теги: #зсу #війна #осув_хортиця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 11.06.2024
Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

10:26 11.06.2024
ВМВ РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять - Плетенчук

ВМВ РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять - Плетенчук

15:11 08.06.2024
Від початку доби відбулося 44 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Від початку доби відбулося 44 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

12:39 08.06.2024
Від початку доби відбулося 34 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Від початку доби відбулося 34 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

08:34 08.06.2024
На покровському напрямку воїни 47 ОМБр стримують щонайменше три бойові бригади РФ

На покровському напрямку воїни 47 ОМБр стримують щонайменше три бойові бригади РФ

21:26 07.06.2024
Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

21:23 07.06.2024
Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

18:25 07.06.2024
ЗСУ вперше постачатимуть грілки українського виробництва - ДОТ

ЗСУ вперше постачатимуть грілки українського виробництва - ДОТ

07:20 07.06.2024
Макрон: Франція хоче підготувати бригаду ЗС України, але про війська в Україні не йдеться

Макрон: Франція хоче підготувати бригаду ЗС України, але про війська в Україні не йдеться

12:08 05.06.2024
ЗСУ за добу завдали ударів по 15 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу завдали ударів по 15 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

ОСТАННЄ

Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

За фактом витоку інформації здійснюють досудове розслідування і два службових - директор НАБУ

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Генштаб ЗСУ: Від початку цієї доби на всій лінії фронту вже відбулося 37 боїв

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу уразили 13 локацій противника, сім засобів ППО та одну РЛС

У Запоріжжі скоєно замах на держслужбовця

На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку

Унаслідок обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранені п’ятеро людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок - голова ОВА

На Херсонщині від ворожих обстрілів за добу постраждали 14 населених пунктів, одна людина дістала поранень - ОВА

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА