На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

Воїни 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" за допомогою FPV-дрона знищили багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2", повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Учора, на напрямку на схід від н. п. Покровського, воїни 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" за допомогою FPV-дрона знищили ворожий багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2", - розповів Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Борисоглєбськ-2" - російський комплекс радіоелектронної боротьби. Використовується для придушення супутникового зв'язку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах.