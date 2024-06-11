Події

10:33 11.06.2024

На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку

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На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку
Фото: Укрзалізниця

На перегоні Соля-Великий Березний на шляху від Львова до Ужгорода на колії зійшов селевий потік, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у вівторок.

В УЗ уточнили, що сходження селевого потоку з гір сталося після проходження електропоїзда №6541. Обійшлося без постраждалих і затримок.

Перегін було закрито для розчищення колії.

Наразі його роботу вже відновлено. Наступний електропоїзд №6517 Мукачево - Сянки було направлено через станцію Великий Березний о 09:38.

 

Теги: #укрзалізниця #селевий_потік

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