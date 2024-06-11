ВМВ РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять - Плетенчук

Останнім часом військово-морські сили РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Ворог обрав тактику присутності в Чорному морі за рахунок підводних човнів... Надводні кораблі, незалежно від того, це носії "Калібрів" чи ні, в Чорне море зараз не виводяться", - сказав Плетечук в ефірі телемарафону у вівторок.

Водночас, за його словами, зараз досить велика кількість кораблів - вісім - перебувають в Азовському морі. Серед них три носії "Калібрів" і три великі десантні кораблі. "Найімовірніше, вони там перебувають з метою проведення навчань. Імовірно, вони вважають, що там вони в більшій безпеці, особливо тому, що вони там стоять поряд із цивільними суднами", - зазначив Плетенчук.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки великою є небезпека обстрілу "Калібрами" з Чорного моря, Плетенчук розповів, що наразі росіяни вивели в Чорне море один підводний човен класу "Варшавянка". Він може бути заряджений чотирма ракетами. "Учора було зафіксовано скидання одного "Калібру" з чотирьох можливо заряджених". Отже, зараз у Чорному морі один підводний носій "Калібрів" з умовно трьома ракетами.

Напередодні Плетенчук повідомив, що в Баренцовому морі в межах Північного Льодовитого океану загорівся великий протичовновий корабель ВМФ РФ "Адмирал Левченко". Пожежу на кораблі Плетенчук пов'язав із санкціями та нестачею фахівців. "Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені в Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав він у фейсбуці.