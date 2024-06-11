Події

10:26 11.06.2024

ВМВ РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять - Плетенчук

2 хв читати
ВМВ РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять - Плетенчук

Останнім часом військово-морські сили РФ обрали тактику присутності в Чорному морі тільки за рахунок підводних човнів, надводних кораблів вони не виводять, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Ворог обрав тактику присутності в Чорному морі за рахунок підводних човнів... Надводні кораблі, незалежно від того, це носії "Калібрів" чи ні, в Чорне море зараз не виводяться", - сказав Плетечук в ефірі телемарафону у вівторок.

Водночас, за його словами, зараз досить велика кількість кораблів - вісім - перебувають в Азовському морі. Серед них три носії "Калібрів" і три великі десантні кораблі. "Найімовірніше, вони там перебувають з метою проведення навчань. Імовірно, вони вважають, що там вони в більшій безпеці, особливо тому, що вони там стоять поряд із цивільними суднами", - зазначив Плетенчук.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки великою є небезпека обстрілу "Калібрами" з Чорного моря, Плетенчук розповів, що наразі росіяни вивели в Чорне море один підводний човен класу "Варшавянка". Він може бути заряджений чотирма ракетами. "Учора було зафіксовано скидання одного "Калібру" з чотирьох можливо заряджених". Отже, зараз у Чорному морі один підводний носій "Калібрів" з умовно трьома ракетами.

Напередодні Плетенчук повідомив, що в Баренцовому морі в межах Північного Льодовитого океану загорівся великий протичовновий корабель ВМФ РФ "Адмирал Левченко". Пожежу на кораблі Плетенчук пов'язав із санкціями та нестачею фахівців. "Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені в Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав він у фейсбуці.

 

 

Теги: #війна #чорне_море #кораблі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 11.06.2024
На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

На східному напрямку українські воїни знищили російський багатофункціональний комплекс "Борисоглєбськ-2" - ОСУВ "Хортиця"

06:33 09.06.2024
У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

21:26 07.06.2024
Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

21:23 07.06.2024
Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

11:05 06.06.2024
У Чорноморській акваторії вночі знищено ще одне вороже судно - ГУР Міноборони України

У Чорноморській акваторії вночі знищено ще одне вороже судно - ГУР Міноборони України

07:32 05.06.2024
Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

13:42 04.06.2024
Останнім часом окупанти лізуть колонами на Часів Яр, застосовуючи велику кількість бронетехніки - ОСУВ "Хортиця"

Останнім часом окупанти лізуть колонами на Часів Яр, застосовуючи велику кількість бронетехніки - ОСУВ "Хортиця"

13:39 04.06.2024
ОТУВ "Харків": Ворог намагається маневрувати резервами та продовжує оснащення своїх рубежів, але Сили оборони України цьому протидіють

ОТУВ "Харків": Ворог намагається маневрувати резервами та продовжує оснащення своїх рубежів, але Сили оборони України цьому протидіють

13:08 04.06.2024
На харківському напрямку втрати ворога минулої доби становили 174 особи, у Вовчанську та його околицях тривають жорстокі бої

На харківському напрямку втрати ворога минулої доби становили 174 особи, у Вовчанську та його околицях тривають жорстокі бої

09:31 04.06.2024
Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина - ювенальні прокурори

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

ОСТАННЄ

Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

За фактом витоку інформації здійснюють досудове розслідування і два службових - директор НАБУ

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Генштаб ЗСУ: Від початку цієї доби на всій лінії фронту вже відбулося 37 боїв

Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу уразили 13 локацій противника, сім засобів ППО та одну РЛС

У Запоріжжі скоєно замах на держслужбовця

На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку

Унаслідок обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранені п’ятеро людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок - голова ОВА

На Херсонщині від ворожих обстрілів за добу постраждали 14 населених пунктів, одна людина дістала поранень - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА