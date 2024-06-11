На Херсонщині від ворожих обстрілів за добу постраждали 14 населених пунктів, одна людина дістала поранень - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Херсонської області за добу пошкоджено два багатоповерхові та 15 приватних будинків, зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та кілька навчальних закладів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін оперативну інформацію станом на 6:00 вівторка.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Тягинка, Іванівка, Садове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Станіслав, Новотягинка, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Республіканець та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, окупаційні війська влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади й автомобіль.

"Через російську агресію одна людина дістала поранень", - поінформував Прокудін.