Події

09:23 11.06.2024

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

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На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на 11 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Новопокровській територіальній громаді Чугуївського району Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Унаслідок влучання в землю балістичної ракети загинув чоловік, постраждав іще один чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, напередодні ворожих обстрілів зазнали також Дергачівська територіальна громада поблизу с. Боярка (одна особа загинула, три поранені), Старий Салтів (загорілося цивільне авто, загинула людина) і Харків (одна особа загинула, сім постраждали, пошкоджені 35 будинків, 86 гаражів, 22 автомобілі). Крім того, внаслідок обстрілу Білого Колодязя пошкоджено склади цивільного підприємства.

 

Теги: #харківська_область #жертви #обстріли

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