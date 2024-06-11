На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на 11 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Новопокровській територіальній громаді Чугуївського району Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Унаслідок влучання в землю балістичної ракети загинув чоловік, постраждав іще один чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, напередодні ворожих обстрілів зазнали також Дергачівська територіальна громада поблизу с. Боярка (одна особа загинула, три поранені), Старий Салтів (загорілося цивільне авто, загинула людина) і Харків (одна особа загинула, сім постраждали, пошкоджені 35 будинків, 86 гаражів, 22 автомобілі). Крім того, внаслідок обстрілу Білого Колодязя пошкоджено склади цивільного підприємства.