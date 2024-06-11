СБУ проводить заходи з безпеки в урядовому кварталі Києва

Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях, повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

"Мета – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії рф, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом", - сказано в повідомленні.

Також уточнюються дії, які відбуваються за безпосередньої участі представників Управління держохорони: "силовики проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу".

"Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів", - роз'яснюють силовики.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошується, що заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Києва.