Події

07:20 11.06.2024

США зняли заборону на постачання зброї для бригади НГУ "Азов"

1 хв читати
США зняли заборону на постачання зброї для бригади НГУ "Азов"

Адміністрація Байдена дозволить українському військовому підрозділу "Азов" використовувати американську зброю, заявив у понеділок Держдепартамент США, знявши заборону, введену кілька років тому, повідомило видання The Washington Post.

Уточнюється, що рішення було ухвалено після того, як Держдепартамент перевірив бригаду "Азов", колишнє ополчення, яке зараз входить до складу Національної гвардії України.

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли заборону було знято і чи надійшла вже американська зброя до бійців "Азова".

Як наголошується в публікації, скасування заборони було головним пріоритетом для українських чиновників, які наполягали, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони "Азовсталі" у 2022 році, якби в неї був доступ до американського озброєння. Членам бригади також було заборонено відвідувати навчання, організовані американськими військовими.

 

 

 

 

Теги: #зброя #сша #азов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:59 11.06.2024
Військова допомога США дала змогу ЗСУ сповільнити просування військ РФ у Харківській області

Військова допомога США дала змогу ЗСУ сповільнити просування військ РФ у Харківській області

07:19 10.06.2024
Помер президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс

Помер президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс

22:27 08.06.2024
Астронавт Аполлона-8 Вільям Андерс загинув в авіакатастрофі

Астронавт Аполлона-8 Вільям Андерс загинув в авіакатастрофі

20:46 07.06.2024
Зеленський обговорив з американськими депутатами захист від російських обстрілів

Зеленський обговорив з американськими депутатами захист від російських обстрілів

19:06 07.06.2024
США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

17:37 06.06.2024
Американську зброю не використовуватимуть для ударів по Москві та Кремлю - Байден

Американську зброю не використовуватимуть для ударів по Москві та Кремлю - Байден

07:21 02.06.2024
Міністр оборони Китаю заявляє про відсутність поставок зброї Росії

Міністр оборони Китаю заявляє про відсутність поставок зброї Росії

07:09 01.06.2024
Туреччина підтримала надання Україні зброї, але виключила участь НАТО у війні

Туреччина підтримала надання Україні зброї, але виключила участь НАТО у війні

22:55 31.05.2024
Один представник "Азову" повернувся додому в рамках останнього обміну військовополоненими

Один представник "Азову" повернувся додому в рамках останнього обміну військовополоненими

13:51 31.05.2024
Німеччина дозволила Україні бити наданою зброєю по РФ через наступ на Харків - ЗМІ

Німеччина дозволила Україні бити наданою зброєю по РФ через наступ на Харків - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 46 артилерійських систем і один літак

Зеленський прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів із Шольцом

Полковника Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 66

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранені п’ятеро людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок - голова ОВА

На Херсонщині від ворожих обстрілів за добу постраждали 14 населених пунктів, одна людина дістала поранень - ОВА

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

СБУ проводить заходи з безпеки в урядовому кварталі Києва

Окупанти вчора ввечері скинули на житловий квартал у Костянтинівці "КАБ-500", п'ять поранених

Помер один із постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову - мер

Війська РФ учора ввечері вдарили дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді

У Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок артобстрілів горіло фермерське господарство - ОВА

Окупанти за добу завдали по Запорізькій області 548 ударів, у Пологівському районі є поранені

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА