США зняли заборону на постачання зброї для бригади НГУ "Азов"

Адміністрація Байдена дозволить українському військовому підрозділу "Азов" використовувати американську зброю, заявив у понеділок Держдепартамент США, знявши заборону, введену кілька років тому, повідомило видання The Washington Post.

Уточнюється, що рішення було ухвалено після того, як Держдепартамент перевірив бригаду "Азов", колишнє ополчення, яке зараз входить до складу Національної гвардії України.

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли заборону було знято і чи надійшла вже американська зброя до бійців "Азова".

Як наголошується в публікації, скасування заборони було головним пріоритетом для українських чиновників, які наполягали, що бригада могла б бути більш ефективною під час оборони "Азовсталі" у 2022 році, якби в неї був доступ до американського озброєння. Членам бригади також було заборонено відвідувати навчання, організовані американськими військовими.