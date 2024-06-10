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22:01 10.06.2024

Полковника Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

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Полковника Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

Заступника Головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Згідно з наказом міністра оборони України від 10 червня 2024 року, полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 6 лютого в опублікованому указі президента Володимира Зеленського, Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України наказано "опрацювати питання щодо створення в структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил і за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".

7 травня Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента Володимира Зеленського про створення у структурі Збройних Сил окремого роду військ - Сил безпілотних систем.

10 лютого заступником Головкома ЗСУ Олександра Сирського став полковник Вадим Сухаревський, він відповідає за безпілотні системи і розвиток застосування дронів українськими силами.

 

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #призначення #сухаревський

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