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19:30 10.06.2024

Російський літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії - Міноборони

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Російський літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії - Міноборони

Міноборони Фінляндії повідомило про можливе порушення російським військовим літаком повітряного простору країни в східній частині Фінської затоки, поблизу Ловійси.

"Російський військовий літак підозрюють у територіальному порушенні у східній частині Фінської затоки, поблизу Ловійси. Передбачуване порушення території відбулося вранці 10 червня 2024 року. Літак пролетів у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин, пройшовши в найглибшій точці на 2,5 км усередині кордону", - ідеться в повідомленні на сайті Міноборони Фінляндії.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення території, розслідування розпочато негайно", - заявив глава фінського Міноборони Антті Хяккянен.

Повідомляють, що попереднє підтверджене порушення території Фінляндії з боку російської авіації відбулося в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі порушили кордон Фінляндії у Фінській затоці.

 

 

 

Теги: #фінляндія #порушення #росія #авіація

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