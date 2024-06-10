Російський літак підозрюють у порушенні повітряного простору Фінляндії - Міноборони

Міноборони Фінляндії повідомило про можливе порушення російським військовим літаком повітряного простору країни в східній частині Фінської затоки, поблизу Ловійси.

"Російський військовий літак підозрюють у територіальному порушенні у східній частині Фінської затоки, поблизу Ловійси. Передбачуване порушення території відбулося вранці 10 червня 2024 року. Літак пролетів у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин, пройшовши в найглибшій точці на 2,5 км усередині кордону", - ідеться в повідомленні на сайті Міноборони Фінляндії.

"Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення території, розслідування розпочато негайно", - заявив глава фінського Міноборони Антті Хяккянен.

Повідомляють, що попереднє підтверджене порушення території Фінляндії з боку російської авіації відбулося в серпні 2022 року, коли два російські винищувачі порушили кордон Фінляндії у Фінській затоці.