На харківському напрямку штурмова активність ворога впала, на куп'янському напрямку ситуація більш складна - Волошин

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На харківському напрямку від початку нинішньої доби бойових дій не відбувалося, але вже впродовж дня російські війська активізувалися і безуспішно намагалися провести одну штурмову дію в районі Вовчанська, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Від початку нинішньої доби бойових дій не відбувалося, але вже протягом дня російські війська активізувалися та безуспішно намагалися провести одну штурмову дію в районі Вовчанська. Вона не вдалася, наші захисники її придушили і зупинили", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, на цьому напрямку противник завдав 19 авіаударів, скинув 28 керованих авіабомб (КАБ), здійснив 23 удари дронами-камікадзе і понад 350 обстрілів.

Як зазначив Волошин, російські війська продовжують тероризувати Харківщину. За попередньою інформацією, керованими авіабомбами по Харківській області противник гатив з боку Шебекиного, завдав 2 авіаудари, використавши 4 КАБи по Вовчанську, ще 4 КАБи запустив по населеному пункту Тихе.

Відповідаючи на запитання про постачання Сил оборони на харківському напрямку снарядами, Волошин сказав: "Снарядного голоду немає, хоча в повному сенсі його й не було, снарядів вистачає, різних калібрів. Але додаткове озброєння на Харківщині потрібне - насамперед засоби радіоелектронної боротьби і, звичайно, сучасні системи ППО, а також зенітно-ракетні комплекси".

"На куп'янському напрямку ситуація складніша", - зазначив Волошин. "Там противник намагається прорвати оборону наших військ на двох напрямках... його зупиняємо і примушуємо переходити до оборони. На куп'янському напрямку ворог бив і КАБами, і НАРами (некеровані ракети, що випускаються з вертольотів - ІФ-У). Від початку доби там уже відбулося 7 бойових зіткнень. Це райони Степового, Новоселівки, Піщаного, Берестового... Бої тривають".

Як повідомив Волошин, на лиманському напрямку наші воїни також відбивають усі атаки ворога. За його словами, від початку доби і дотепер там теж триває 7 бойових зіткнень - у районі Торського, Невського, Греківки. Тривають бої поблизу Серебрянського лісу. На цьому напрямку ворог завдав удару 6 КАБами.

На сіверському напрямку ворог також не полишає намірів продавити позиції ЗСУ. Від початку доби ворог намагався наступати неподалік Спірного, Івано-Дар'ївки та Верхньо-Кам'янського. "Одну атаку відбили, ще дві тривають", - уточнив речник ОСУВ "Хортиця".