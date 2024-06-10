Події

14:06 10.06.2024

Будинок із фільму "Сам удома" знайшов покупця за тиждень за ціною в $5,25 млн

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Будинок, де розгорталися основні події американського фільму "Сам удома", знайшов покупця всього за тиждень після виставлення на продаж, пише Realtor.com.

Поточний статус об'єкта - under contract, тобто продавець і покупець підписали контракт, але угода ще може не відбутися.

Будинок у населеному пункті Віннетка (штат Іллінойс) було виставлено на продаж за $5,25 млн, однак за скільки його купують, невідомо.

Площа об'єкта становить 9126 кв. футів (майже 848 кв. м). Будинок налічує п'ять спальних і шість ванних кімнат.

Однак наразі він мало нагадує будинок із популярної різдвяної картини, зазначає Realtor.com. У 2018 році його реконструювали, додавши кухню, другу вітальню, критий баскетбольний майданчик і кінотеатр.

Об'єкт продають удруге після виходу фільму "Сам удома" 1990 року. У 2012 році його купили за $1,58 млн, тоді як на продаж його виставляли за $2,4 млн.

Теги: #фільм #будинок

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