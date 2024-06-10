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11:20 10.06.2024

Петиція із закликом зняти рекламні полотна в Києві, за якими відбувається демонтаж пам'яток історії, набрала потрібну кількість голосів

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Петиція із закликом зняти рекламні полотна в Києві, за якими відбувається демонтаж пам'яток історії, набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зняти рекламні полотна з історичних будівель у столиці, за якими відбувається демонтаж історичних і культурних пам'яток, набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 9 квітня і станом на 10 червня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Мабуть, кожен із нас гуляючи центром міста помічав наглухо завішені фасади історичних будівель. Деякі з них - це реклама модного одягу, інші якихось виставок, а треті - просто нашвидкоруч намальований фасад або одноколірне полотно-ширма. Проблема одна - за ось такою ширмою, подалі від людських очей відбувається знищення нашої історичної та культурної спадщини", - йдеться в тексті петиції.

Крім того, за словами автора петиції, великі рекламні банери на всю висоту будівлі псують візуальне сприйняття вулиці та навколишньої історичної забудови.

Теги: #київ #петиція

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