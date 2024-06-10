Двоє людей постраждали в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів за добу - ОВА

У Херсонській області за минулу добу через російські обстріли постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Іванівка, Олександрівка, Велетенське, Янтарне, Томина Балка, Молодецьке, Берислав, Дудчани, Осокорівка, Качкарівка, Республіканець та місто Херсон", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, 2 людини дістали поранення.

Також Прокудін зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки.