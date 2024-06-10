Події

08:33 10.06.2024

РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

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РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря, повідомляють Військово-Морські сили.

Так, станом на 06:00 10 червня в Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій "калібрів" із залпом до 4-х ракет, в Азовському - 8 кораблів, три з них носії "калібрів" із загальним залпом до 24 ракет, а в Середземному - два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет.

"За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 4 судна, з них 4 рухалися з протоки Босфор", - зазначили у ВМС.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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