Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, є поранена

Російські війська ввечері в неділю та вранці понеділка продовжили обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, зокрема Марганецьку, Мирівську та Покровську, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Увечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині. З артилерії - по Марганецькій громаді, Дроном-камікадзе - по Покровській", - сказано в його телеграм-каналі.

За його словами, там пошкоджено теплицю і приватний рибальський човен.

Також у понеділок вранці росіяни продовжили обстрілювати Нікополь та Мирівську ОТГ. Постраждалих немає.

Однак пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарські будівлі, гараж. А ще газогін та лінію електропередач.

За уточненою інформацією, через одну з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. Лікується амбулаторно, зазначив голова ОВА.