Окупанти за добу втратили 1190 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, 10 танків, 13 бронемашин, 51 артсистему, 28 БПЛА, а також 70 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 519750 (+1190) осіб, танків - 7879 (+10) од, бойових броньованих машин - 15144 (+13) од, артилерійських систем - 13644 (+51) од, РСЗВ - 1098 (+1) од, засоби ППО - 837 (+1) од, літаків - 358 (+1) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11010 (+28), крилаті ракети - 2278 (+1), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18618 (+56) од, спеціальна техніка - 2267 (+14)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.