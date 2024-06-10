Події

07:37 10.06.2024

У Сумській області відновили енергопостачання для більшості жителів

1 хв читати
У Сумській області відновили енергопостачання для більшості жителів

Енергопостачання для більшості жителів у Сумській області відновили, тривають роботи, повідомляє НЕК "Укренерго".

Як пояснює компанія у своєму телеграм-каналі, вночі в Сумській області з технічних причин відключався об'єкт енергетичної інфраструктури. Як наслідок, відключалися споживачі м. Суми.

Станом на 6:30 понеділка енергопостачання для більшості жителів у Сумській області відновили. Тривають ремонтні роботи.

"Найближчим часом енергопостачання відновлять повністю", - наголосили в компанії.

 

 

 

Теги: #аварійні_відключення #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:33 10.06.2024
Ворог 18 разів обстріляв Сумську область, в результаті сталося 65 вибухів

Ворог 18 разів обстріляв Сумську область, в результаті сталося 65 вибухів

12:22 09.06.2024
Окупанти обстріляли за добу 38 разів прикордонні громади в Сумській та Чернігівській областях - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли за добу 38 разів прикордонні громади в Сумській та Чернігівській областях - ОК "Північ"

08:17 09.06.2024
Росіяни вночі та вранці двічі обстріляли прикордоння Сумської області

Росіяни вночі та вранці двічі обстріляли прикордоння Сумської області

01:45 09.06.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області

Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області

07:13 08.06.2024
Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області

07:37 07.06.2024
Окупанти здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 75 вибухів

Окупанти здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 75 вибухів

00:17 06.06.2024
Росіяни 18 разів обстріляли 5 громад у прикордонні Сумської області

Росіяни 18 разів обстріляли 5 громад у прикордонні Сумської області

04:08 05.06.2024
Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

Одна людина загинула і дві поранені внаслідок масованих обстрілів прикордонних громад Сумської області

20:41 04.06.2024
Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

Окупанти обстріляли Хотінську громаду Сумського району, поранено двох жителів, зруйновано два будинки

19:03 04.06.2024
Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

Російські війська завдали удару по Конотопу, постраждала виробнича інфраструктура - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

Генштаб ЗСУ: Ворог атакує на куп'янському, лиманському та краматорському напрямках, найбільшу активність зберігає на покровському

Відключення е/е в понеділок застосовуватимуться з 16:00 до 22:00

ОСТАННЄ

Кожен власник зруйнованого житла за кілька тижнів зможе подати заяву до Реєстру збитків - виконавчий директор Реєстру

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська-Вузлового поранено мирну жительку

Двоє людей постраждали в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів за добу - ОВА

Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, є поранена

Боррель засудив Ізраїль за атаку на табір біженців у Газі для звільнення заручників

В Україну вдалося повернути з РФ ще одну дитину

Окупанти за добу втратили 1190 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА