У Сумській області відновили енергопостачання для більшості жителів
Енергопостачання для більшості жителів у Сумській області відновили, тривають роботи, повідомляє НЕК "Укренерго".
Як пояснює компанія у своєму телеграм-каналі, вночі в Сумській області з технічних причин відключався об'єкт енергетичної інфраструктури. Як наслідок, відключалися споживачі м. Суми.
Станом на 6:30 понеділка енергопостачання для більшості жителів у Сумській області відновили. Тривають ремонтні роботи.
"Найближчим часом енергопостачання відновлять повністю", - наголосили в компанії.