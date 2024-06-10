У Сумській області відновили енергопостачання для більшості жителів

Енергопостачання для більшості жителів у Сумській області відновили, тривають роботи, повідомляє НЕК "Укренерго".

Як пояснює компанія у своєму телеграм-каналі, вночі в Сумській області з технічних причин відключався об'єкт енергетичної інфраструктури. Як наслідок, відключалися споживачі м. Суми.

Станом на 6:30 понеділка енергопостачання для більшості жителів у Сумській області відновили. Тривають ремонтні роботи.

"Найближчим часом енергопостачання відновлять повністю", - наголосили в компанії.