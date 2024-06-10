Події

07:01 10.06.2024

У Міноборони підрахували втрати РФ за минулий тиждень

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У Міноборони підрахували втрати РФ за минулий тиждень

За минулий тиждень Сили оборони знищили 8700 окупантів і 1459 одиниць озброєння та військової техніки, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

"За тиждень із 2 до 9 червня 2024 року втрати противника склали близько 8700 осіб особового складу", - написав Павлюк у телеграм-каналі.

Також Сили оборони ліквідували 1459 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 104 танки, 151 бойову броньовану машину, 360 артилерійських систем, 8 РСЗВ, 15 установок ППО, 1 корабель, 470 одиниць автотехніки, 58 одиниць спецтехніки.

Крім того, українські захисники знищили 9 ракет і 283 БПЛА.

 

Теги: #міноборони #втрати_ворога #рф

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