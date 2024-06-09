Кількість постраждалих унаслідок обстрілу автомобіля швидкої допомоги в Херсонській області зросла до трьох - Прокудін

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами автомобіля швидкої допомоги в Херсонській області в суботу зросла до трьох - до лікарні звернулася фельдшерка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні в лікарню по допомогу звернулася і фельдшерка медичної бригади. У постраждалої діагностували контузію", - написав Прокудін у фейсбуці в неділю.

Таким чином, кількість постраждалих через удар окупантів по швидкій зросла до трьох. Пост Прокудіна проілюстровано фото автомобіля швидкої допомоги після атаки російського дрона.

Раніше повідомлялося, що в суботу вдень в одному з населених пунктів Білозерської громади росіяни атакували дроном автомобіль швидкої допомоги. Одразу стало відомо, що постраждав водій і 50-річний чоловік, який потрапив під ворожий обстріл.