9 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 837 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 837 RUSSIAN AGRESSION

9 червня відзначають Міжнародний день друзів, Міжнародний день архівів, Всесвітній день акредитації, Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому, Всесвітній день технічного обслуговування, День расової єдності, Міжнародний день кельтського мистецтва, День інформування про насильство щодо жінок і дітей.

В Україні - День працівників текстильної та легкої промисловості, у Бельгії - День батька, в Аргентині - День геолога, у США - День єдності рас.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

Міжнародний день друзів

Міжнародний день друзів започатковано саме для того, щоб, незалежно від життєвих обставин і різних змін, кожна людина могла нагадати своїм друзям про те, наскільки вони важливі для неї, щоб порадувати їх.

Можливо, сьогоднішнє свято для когось стане чудовим приводом для того, щоб знову, навіть через певний час, зателефонувати або написати старим-добрим друзям, а потім зібратися галасливою дружньою компанією та поділитися хорошими новинами і приємними спогадами.

Міжнародний день архівів

Міжнародний день архівів, який відзначають щорічно 9 червня, був заснований Міжнародною радою архівів (МРА) в листопаді 2007 року на Генеральній асамблеї в Квебеку (Канада).

Дату свята було обрано не випадково - саме цього дня 1948 року рішенням ЮНЕСКО і під її егідою було засновано МРА. Дату утворення цієї організації і було визначено як Міжнародний день архівів, а перше це свято, що відбулося 2008 року, стало одночасно і 60-ю річницею від дня заснування МРА.

Міжнародна рада архівів - професійна організація світової архівної спільноти, що сприяє збереженню, розвитку та використанню світової архівної спадщини. Вона є нейтральною неурядовою організацією, що фінансується її членами з багатьох архівів у всьому світі. На сьогодні у МРА близько 1,5 тисяч членів із більш ніж 190 країн.

Всесвітній день акредитації

Всесвітній день акредитації заснований 9 червня 2008 року Генасамблеєю ILAC і IAF.

Підставою створення Дня послужила глобальна ініціатива, підтримана спільним рішенням Міжнародного Форуму з Акредитації та Міжнародним співробітництвом з акредитації лабораторій з метою привернення уваги до робіт, пов'язаних із акредитацією.

Акредитація допомагає ухвалити усвідомлене рішення під час вибору лабораторії, тому що саме за допомогою акредитації показано компетентність, неупередженість і можливості лабораторії.

До міжнародної спільноти ILAC, створеної понад 30 років тому, входять представники органів з акредитації з понад 70 країн. Органами акредитації по всьому світу підписано Угоду, яка сприяє розширенню товарів і послуг за межами національних кордонів.

Метою Угоди є створення міжнародної основи для підтримки міжнародної торгівлі за допомогою зниження технічних бар'єрів. У результаті може бути реалізована одна з цілей вільної торгівлі: випробувано одного разу – схвалено скрізь.

День працівників текстильної та легкої промисловості

Сьогодні професійне свято працівників і ветеранів галузі легкої промисловості. Цього дня ми дякуємо тим, хто виробляє товари для населення - текстиль, взуття, шкіряні та інші вироби.

70% українських компаній цієї галузі продовжують працювати і сьогодні, попри війну. У мирний час вона складалася з понад 2500 компаній на 130 000 робочих місць. Це 1669 компаній виробників одягу, близько 510 текстильних фабрик і 339 компаній, що спеціалізуються на виробництві шкіри та взуття.

Ще цього дня:

1920 - Польськими військами, що відступали, в Києві зруйновано всі мости через Дніпро, зокрема Миколаївський ланцюговий міст;

1934 - На екранах уперше з'явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1984 - До Гільдії кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака;

1988 - Стрибун із жердиною Сергій Бубка в Братиславі встановив світовий рекорд - 6,05 м;

1994 - Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати в Акмолу (колишній Целіноград, нині Нур-Султан);

2009 - Українська прем'єра фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).

Церковне свято

День пам'яті святителя Кирила, архієпископа Олександрійського

Святитель Кирило Олександрійський народився в Олександрії, в родині знатних і благочестивих християн. Отримав гарне виховання й освіту. В юності трудився в скиті преп. Макарія Великого, потім посвячений, за патріарха Феофіла, у диякони Олександрійської церкви. Після смерті Феофіла обраний патріархом Олександрійським і очолив боротьбу проти єресі Новата, який вчив, що християни, які відпали під час гонінь, не можуть бути прийняті до Церкви. Боровся також із єрессю Несторія, який учив, що Божа Матір народила не Бога, а людину Христа, і називав Її Христородицею. 32 роки керував Олександрійською церквою святий Кирило. Він залишив після себе багато богословських праць глибокого змісту.

Іменини: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина