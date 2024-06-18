Події

13:53 18.06.2024

СБУ запобігла серії підпалів військового транспорту ТЦК у Дніпрі

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Служба безпеки й Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб Росії готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у прифронтовому Дніпрі, повідомила СБУ.

"Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих коктейлів Молотова. Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об'їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором", - ідеться в повідомленні на сайті СБУ у вівторок.

За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один з автомобілів.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ й Національної поліції, подальші ворожі плани було зірвано.

Як встановило розслідування, зловмисниками виявилися четверо місцевих мешканців, двом із них - 17 років.

"У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з телеграм-каналів, де шукали легкий заробіток. За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову "винагороду" в розмірі $3 тис. Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ще одним їхнім завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК.

У такий спосіб окупанти намагалися створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, складові саморобної запальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Раніше Київська міська прокуратура повідомляла, що правоохоронці повідомили про підозру в умисному підпалі автомобіля 48-річній жінці та її неповнолітньому синові.

Також раніше з посиланням на Нацполіцію повідомлялося, що поліція та СБУ викрили схему російських спецслужб із вербування українських підлітків для проведення диверсій із підпалами автомобілів військовослужбовців ЗСУ.

За інформацією поліції, спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші підпалювати автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

Підпали автомобілів ЗСУ зафіксовано в Одесі, Києві та Дніпрі.

Теги: #дніпро #підпал #сбу

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