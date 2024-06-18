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13:44 18.06.2024

У Києві невідомий вистрілив у чоловіка, вживаються заходи щодо затримання нападника - Нацполіція

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У Шевченківському районі столиці невідомий вистрілив у чоловіка, який перебував в автомобілі, правоохоронці вживають заходів для затримання нападника, повідомляє Національна поліція України.

"До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, в якому перебував чоловік із дружиною, підійшов невідомий і вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала", - зазначають у поліції.

На місці працюють усі необхідні служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, а також вживаються заходи щодо встановлення та затримання нападника.

Теги: #київ #напад #нацполіція

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