Події

14:08 18.06.2024

Ворог найбільш активний на покровському та сіверському напрямках - Генштаб ЗСУ

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Ворог найбільш активний на покровському та сіверському напрямках - Генштаб ЗСУ

Станом на 13.00 вівторка кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 56, ворог найактивніший на покровському та сіверському напрямках, де відбулася і триває половина всіх штурмових дій цієї доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На харківському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох, усі вони тривають у районі Вовчанська.

На куп'янському напрямку ворог здійснював шість штурмових дій. Українські військові відбили атаки біля Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. Триває бій біля Синьківки.

На лиманському напрямку противник розпочинав п’ять штурмових дій. Наразі бойові зіткнення тривають у районах Греківки, Макіївки та Тернів.

На сіверському напрямку кількість боїв поблизу Верхньокам'янського, Роздолівки та Виїмки зросла до 13. Зазначено, що ворог отримав гідну відсіч, ситуація під контролем Сил оборони.

На краматорському напрямку ворог розпочинав безуспішні штурми в районах Григорівки та мікрорайону Новий. На локації Іванівського бій триває. Загалом на напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень.

На покровському напрямку відбувалося найбільше боїв, російські окупанти 15 разів намагалися покращити своє положення. Наразі тривають шість боїв у районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського. ЗСУ відбили штурми біля Калинового та Новоселівки Першої.

На курахівському напрямку Сили оборони продовжують відбивати дві атаки окупантів у районі Красногорівки.

На времівському напрямку українські захисники дають відсіч черговій штурмовій спробі ворога в районі Урожайного.

На оріхівському напрямку противник здійснив безуспішний штурм біля Новоданилівки та завдав ударів трьома КАБами по району Воздвижівки.

Також із території РФ ворог обстріляв з артилерії прикордонні райони Сумської області, а також завдав ударів сімома КАБами по Липцях, Глибокому, Стариці Харківської області.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #бої

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