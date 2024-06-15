15 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 843 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 843 RUSSIAN AGRESSION

15 червня відзначають День захисту літніх людей, Всесвітній день жонглювання, Міжнародний день серфінгу, Всесвітній день вітру, День фотографії природи, День Великої хартії вольностей, Всесвітній день пожертвувань.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського.

День захисту літніх людей

День захисту літніх людей або Всесвітній день поширення інформації про насильство над літніми людьми, відзначається світовою спільнотою 15 червня, з 2011 року.

Мета заснування цього Дня - боротьба з дискримінацією та несправедливістю щодо людей похилого віку, а також звернути увагу на той факт, що люди похилого віку є не лише потрібною, а й надзвичайно важливою частиною нашого суспільства.

Всесвітній день жонглювання

Щороку в червневу суботу, яка ближче до 17 червня, відзначається творче свято - Всесвітній день жонглювання. Дата святкування обрана на честь дня створення Міжнародної асоціації жонглерів, 17 червня 1947 року.

Міжнародний день серфінгу

Щороку в третю суботу червня світ відзначає неофіційне спортивне свято - Міжнародний день серфінгу. Подію спільно заснували Surfing Magazine і Surfrider 2005 року.

Ще цього дня:

1924 - Керівником ФБР призначено Едгара Гувера, який пробув на цій посаді наступні 48 років, аж до своєї смерті 1972 року;

2007 - Прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита";

2014 - Уперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція-Гондурас, довела свою ефективність уперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу 'GoalControl'.

Церковне свято

15 червня - День ушанування пам'яті святого пророка Амоса, який народився цього дня неподалік від Віфлеєма.

З дитинства хлопчик був привчений до праці і пас стада худоби, щоб заробляти на хліб. Побачивши його смиренність, Бог велів йому йти в Ізраїль, переконувати людей, що загрузли в гріхах і ідолопоклонстві, покаятися і почати вести праведне життя.

Амос почав пророкувати, що прийдуть на землю ізраїльську ассірійці, спустошать її і знущатимуться над людьми, якщо вони не повернуться обличчям до Бога. Але головний жрець Ізраїлю Амасія постійно знущався зі святого пророка і наказував йому повертатися додому. Одного разу він жорстоко побив Амоса і той через два дні помер від жорстоких ран.

Свої роздуми він залишив нащадкам у "Книзі пророка Амоса", що увійшла до Старого Заповіту.

Іменини: Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір.