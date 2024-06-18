ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

Українські військові за добу ліквідували близько 1230 осіб особового складу ворога, 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 20 БПЛА, одну крилату ракету, 47 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06. 24 орієнтовно становлять: особового складу - близько 528620 (+1230) осіб, танків - 7974 (+16) од., бойових броньованих машин - 15307 (+20) од., артилерійських систем - 13959 (+32) од., РСЗВ - 1104 (+0) од., засобів ППО - 853 (+0) од., літаків - 359 (+0) од., гелікоптерів - 326 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11187 (+20) од., крилатих ракет - 2297 (+1), кораблів/катерів - 28 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 19031 (+40) од., спеціальної техніки - 2344 (+7)", - ідеться в повідомленні, розміщеному на фейсбуці у вівторок уранці.

Дані уточнюються.