ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

Європейський Союз став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, депортованих РФ, повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Відповідно до дискусій, що відбулися під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти й повернути всі тисячі насильно переміщених і депортованих українських дітей", - написав Боррель у соцмережі Х.

Він наголосив, що Росія "має бути притягнута до відповідальності за цей жахливий і нелюдський злочин".