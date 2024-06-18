Події

11:17 18.06.2024

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

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ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

Європейський Союз став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, депортованих РФ, повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Відповідно до дискусій, що відбулися під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти й повернути всі тисячі насильно переміщених і депортованих українських дітей", - написав Боррель у соцмережі Х.

Він наголосив, що Росія "має бути притягнута до відповідальності за цей жахливий і нелюдський злочин".

 

Теги: #депортація #діти #єс #боррелль

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