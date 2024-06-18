Події

10:43 18.06.2024

Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на лінії фронту відбулося 136 бойових зіткнень, від початку поточної доби - вже 33, найгарячіше на сіверському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби по всій лінії фронту вже відбулися 33 бойові зіткнення. Російський агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб, задіяв 20 дронів-камікадзе, вчинив близько 600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - ідеться у зведенні станом на 10.00 вівторка.

На харківському напрямку тривають дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На куп'янському напрямку від початку доби відбуваються чотири бойові зіткнення, зокрема біля Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового.

На лиманському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки біля Макіївки та Тернів. Ще два бої тривають у районі Греківки.

На сіверському напрямку від початку доби найгарячіше, вже відбулося дев’ять бойових зіткнень. ЗСУ відбили вісім спроб ворога просунутися поблизу Верхньокам'янського, Виїмки та Роздолівки. У районі населеного пункту Виїмка бойове зіткнення триває.

На краматорському напрямку противник не припиняє спроб просунутися до мікрорайону Новий м. Часів Яр, де наразі відбувається бій.

На покровському напрямку ситуація напружена, ворог намагається вклинитися в українську оборону Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Сили оборони відбили чотири ворожі атаки, три ще тривають.

На времівському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію противника поблизу Новодарівки. Бій біля Урожайного триває.

На оріхівському напрямку окупанти здійснили безуспішну атаку в районі Новоданилівки.

 

Теги: #генштаб_зсу

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