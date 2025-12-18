Окупанти за добу втратили 950 особи та 119 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів, 5 танків, 27 артсистем, 330 БПЛА, а також 119 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 193 300 (+950) осіб, танків – 11 432 (+5) од., бойових броньованих машин – 23 758 (+0) од., артилерійських систем – 35 232 (+27) од., РСЗВ – 1 573 (+2) од., засоби ППО – 1 263 (+1) од., літаків – 432 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 716 (+330) од., крилаті ракети – 4 073 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 70 480 (+119) од., спеціальна техніка – 4 027 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.