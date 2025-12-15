Інтерфакс-Україна
07:57 15.12.2025

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 980 окупантів, 2 танки, 10 бронемашин, 64 артсистеми, 653 БПЛА, а також 207 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб, танків – 11 412 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од., артилерійських систем – 35 105 (+64) од., РСЗВ – 1 570 (+3) од., засоби ППО – 1 261 (+2) од., літаків – 432 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од., крилаті ракети – 4 073 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од., спеціальна техніка – 4 026 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

