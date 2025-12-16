Інтерфакс-Україна
Події
08:17 16.12.2025

Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 151 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 16.12.2025
Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 177 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 177 од. спецтехніки - Генштаб

07:57 15.12.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

08:16 14.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення

07:22 14.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб

07:47 13.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 300 осіб і 105 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 300 осіб і 105 од. спецтехніки - Генштаб

08:57 12.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 174 бойові зіткнення

07:14 11.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 460 осіб та 160 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 460 осіб та 160 од. спецтехніки - Генштаб

08:10 10.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 177 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 177 бойових зіткнень

07:13 10.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців - Генштаб

07:53 09.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 182 особи та 62 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 182 особи та 62 од. спецтехніки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Освітній омбудсмен Лещик: штраф за булінг має бути підвищений орієнтовно до 10 тис. грн

Освітній омбудсмен Лещик: фінансування, втрати, доступ до освіти дітей з ООП та дітей з ТОТ є проблемами, які стосуються всіх освітніх рівнів

Ворог атакував Україну 69 ударними БпЛА, знищено 57, було влучання 10 безпілотників на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський пропонує альтернативу вступу до НАТО в обмін на жорсткі гарантії безпеки

Мерц запропонував Росії перемир’я на Різдво

ОСТАННЄ

Освітній омбудсмен Лещик: штраф за булінг має бути підвищений орієнтовно до 10 тис. грн

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Міністр соцполітики Улютін оголосив про запуск Альянсу діаспори з відновлення України

Сибіга про напади на громадян України у Познані: погрози з мотивів національної нетерпимості є неприпустимими

Освітній омбудсмен Лещик: фінансування, втрати, доступ до освіти дітей з ООП та дітей з ТОТ є проблемами, які стосуються всіх освітніх рівнів

Ворожий БпЛА атакував фермерське господарство на Чернігівщині, загинула худоба - ОВА

Ворог атакував Україну 69 ударними БпЛА, знищено 57, було влучання 10 безпілотників на 7 локаціях – ПС ЗСУ

У Польщі військовий дрон впав поблизу житлової забудови - ЗМІ

У Сумській області за добу внаслідок обстрілів загинув один чоловік, троє поранені – ОВА

У Харківській області минулої доби внаслідок обстрілів поранено трьох людей – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА