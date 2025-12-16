Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 151 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб.