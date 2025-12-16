Інтерфакс-Україна
07:28 16.12.2025

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 177 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 177 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, 9 танків, 6 бронемашин, 67 артсистем, 442 БПЛА, 1 підводний човен, а також 177 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 190 620 (+1150) осіб, танків – 11 421 (+9) од., бойових броньованих машин – 23 737 (+6) од., артилерійських систем – 35 172 (+67) од., РСЗВ – 1 570 (+0) од., засоби ППО – 1 261 (+0) од., літаків – 432 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од., крилаті ракети – 4 073 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+1) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од., спеціальна техніка – 4 026 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

