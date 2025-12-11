Окупанти за добу втратили 1 460 осіб та 160 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 460 окупантів, 23 артсистеми, 82 БПЛА, а також 160 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 185 080 (+1460) осіб, танків – 11 404 (+0) од., бойових броньованих машин – 23 699 (+7) од., артилерійських систем – 34 992 (+23) од., РСЗВ – 1 564 (+1) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 431 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 148 (+82) од., крилаті ракети – 4 058 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 69 507 (+157) од., спеціальна техніка – 4 022 (+3) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.