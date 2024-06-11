11 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 839 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 839 RUSSIAN AGRESSION

11 червня відзначають День "На велосипеді на роботу", Всесвітній день пам'яті домашніх тварин, Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Варфоломія і Варнави.

Всесвітній день пам'яті домашніх тварин

Щорічно у другий вівторок червня - Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Пам'ятний день започатковано, щоб дати можливість власникам згадати і подумати про свого улюбленця, який пішов із життя.

День "На велосипеді на роботу"

День "На велосипеді на роботу" (Ride to Work Day) - щорічний захід, який сприяє використанню велосипедів, мотоциклів і скутерів як засобів пересування.

Метою заходу є підвищення обізнаності щодо переваг двоколісних поїздок на роботу, включно зі зниженням вартості пального, зменшенням заторів і поліпшенням якості повітря.

У день Ride to Work Day учасникам пропонується ділитися своїм досвідом і фотографіями в соціальних мережах, використовуючи хештег #RideToWorkDay. Багато дилерів мотоциклів пропонують спеціальні акції та знижки в цей день, щоб заохотити більше людей пересуватися на двох колесах.

Ще цього дня:

1901 - Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії;

1930 - Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м;

1940 - Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія;

1943 - Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля;

1951 - Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією;

1965 - Королева Єлизавета II нагородила музикантів гурту "Бітлз" орденом Британської імперії;

1973 - У Лівії оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній;

1975 - Видобуто першу нафту в Північному морі;

1982 - На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин";

1990 - Верховна Рада УРСР змінила порядок обчислення часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам);

1992 - У Києві розпочався перший Конгрес молодих політиків України;

1993 - Вийшов у прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду";

2002 - Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.

Церковне свято

День пам'яті святих апостолів Варфоломія і Варнави

Варфоломій, також відомий як Нафанаїл, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Його ім'я часто згадується разом із апостолом Пилипом, з яким він мав тісні зв'язки.

Він згадується в Новому Заповіті, а також у Діях апостолів. Після Вознесіння Ісуса Варфоломій проповідував у різних країнах, включно з Індією, Месопотамією, Лікаонією та Вірменією. Існують свідчення, що він переклав Євангеліє від Матвія мовою народу Індії.

Варфоломій загинув мученицькою смертю. За однією з версій, його розіп'яли, потім зняли з хреста і живцем зняли з нього шкіру. За іншою версією, його обезголовили. Це сталося, ймовірно, у Вірменії.

Варнава, спочатку відомий як Йосип, був одним із 70 учнів Ісуса і сподвижником апостола Павла. Він відігравав ключову роль у ранньому християнському русі.

Він був родом із Кіпру і належав до племені Левія. Його ім'я, Йосип, було змінено апостолами на Варнаву.

Саме Варнава привів Павла до апостолів після навернення, коли інші апостоли побоювалися його через його попередню діяльність як переслідувача християн. Він також супроводжував Павла в його першій місіонерській подорожі.

Активно проповідував Євангеліє на Кіпрі, в Антіохії та в інших місцях. Був одним із провідних місіонерів у ранній церкві. Якоїсь миті Варнава і Павло мали розбіжності щодо Івана Марка, і через це вони розділилися. За переказами, Варнава загинув мученицькою смертю на Кіпрі, де його забили камінням.

Іменини: Варфоломій, Єфрем, Марія.